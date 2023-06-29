吳寶春麥方店限時開賣飽含台灣味的10款麵包新品。（吳寶春麥方店提供／朱世凱台北傳真）

「粒粒小米貝果」口感Q彈如麻糬，口腔瞬間充滿微甜香氣，65元。（吳寶春麥方店提供／朱世凱台北傳真）

「高桂包」咬下散發煙燻龍眼乾的甜蜜清香，160元。（吳寶春麥方店提供／朱世凱台北傳真）

擅長用在地食材玩烘焙的世界冠軍麵包師傅吳寶春，繼推出客家風味麵包後，吳寶春麥方店團隊近期深入台灣部落並將小米、高粱及香料入料，孕育10款麵包新品，研發耗時至少半年。吳寶春打趣說，試做失敗時，一咬下「還以為吃到紅龜粿。」如何克服小米難膨脹又要作出有記憶點的烘焙品，著實燒腦。

提到小米，你最先想到哪種美味？吳寶春為了推廣台灣小米和高粱的飲食豐富性，團隊走入原住民部落討教作物的特性，嘗試混搭麵粉送入烤箱中，其中「粒粒小米貝果」在麵團中混入小米粉和蒸熟原粒小米外，就只加入糖調味，口感Q彈且香氣迷人。技術經理林翊臻表示，小米本身沒筋性、缺乏膨脹性，「做完不是扁扁塌塌，就是一下就裂開」，經過無數次比例重置後才帶出獨特滋味。

另外一款「台灣黃金司康」僅加入少許奶油和糖調味，香甜不甘，還曾被誤會加入大量奶粉，可見小米獨有奶香令人驚豔。而「高桂包」則是用金門國產高粱打造，以桂圓米糕粥作靈感，試圖觸動民眾味蕾的熟悉感，入口可嘗到煙燻龍感甘帶出的甜蜜滋味。團隊盼除了在麵包中吃到原生食材，也可宣揚部落飲食文化。

面對疫情解禁後，大眾外出用餐選擇增加，烘焙業光芒略顯黯淡，吳寶春說：「相信烘焙產業面對的不只成本漲價，還要煩惱怎麼作出特色商品吸引人。」他鼓勵多聯名增進曝光度，也可搭時事試著刺激產品多元化，好比現正逢國際小型穀物年，加上民眾重視糧食危機、環境保護，「這次推小米、高粱新品，何嘗不是一種挑戰和突破？」