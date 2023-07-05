國民黨籍羅東鎮長吳秋齡去年競選連任前，席開4桌，邀請羅東鎮家長會長聯誼會成員參加餐會，還贈送紅酒給與會成員，檢方認為，席間吳秋齡有拜票尋求支持連任，認吳違反《選罷法》提當選無效之訴，宜蘭地院今天（5日）宣判，駁回當選無效之訴。

此案檢方與吳秋齡的選舉對手黃適超主張，鎮公所民政課舉辦志工團體歲末聯歡會，實際使用桌數55桌，但有保留部分桌數在餐廳，吳秋齡透過羅東鎮家長會長聯誼會卸任會長，邀請未具志工身分的聯誼會成員聚餐。

聚餐結束後，吳秋齡在會場出口親自贈送與會者紅酒，而出席餐會者多具有鎮長選舉投票權及影響力，吳秋齡雖然鎮長連任，但檢方認為吳秋齡違反《選罷法》，應當選無效。

宜蘭地院指出，舉辦餐會的餐廳屬公開場合，宴客當時仍未提名候選人，餐會有多人並非設籍在羅東鎮，不具有羅東鎮長投票權，吳秋齡所贈的紅酒非吳購買，是屬於轉贈，連不具有鎮長投票權的與會者也有贈送，認為無對價關係，因此駁回當選無效之訴。

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