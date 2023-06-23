「台灣第一名模」林志玲2019年和小她7歲Akira結婚，去年生下一子，近期一家三口回台定居，昨(22日)逢端午佳節，林志玲曬出自己捧著一束花的美照，製作成長輩圖祝福大家「端午安康」，照片中可見林志玲巴掌臉依舊，眼神散發出幸福光芒，有網友眼見最近演藝圈「Me Too」風氣盛行，讚她：「志玲姐姐無疑是幸福的，在這亂象的演藝圈中」。

48歲林志玲當年拍攝廣告出道，演出過電影《赤壁》，也到日本演出連續劇《月之戀人》、舞台劇《赤壁-愛-》，因此和Akira結緣，被封為第一女神的她，其實早年也曾遇到被逼吃飯事件，據知2005年她到美國賭城表演時，到了當地才發現被黑道逼吃飯，讓她尷尬傻眼，立刻向邱瓈寬求救後才順利脫險。

邱瓈寬曾解救林志玲。（圖／中時資料照片）

之後林志玲在活動上遇到邱瓈寬，立刻上前擁抱感謝，表示：「寬姐是我的恩人！」而邱瓈寬受訪時低調表示：「助人為快樂之本，能幫忙表示還有剩餘價值，這個不要講啦，也沒什麼特別偉大！」兩人因此結下好交情，4年前林志玲閃婚時，邱瓈寬因此感慨說：「那個聲明很感人，她得要有多大的勇氣才發呀！」

而林志玲婚後逐步淡出演藝圈，最近她上蔡康永節目，表示就算等兒子長大了應該也不會回演藝圈，主因是到那時候她應該年紀也大了，想把最美好的一面留在觀眾心中，讓大家記得還是黑頭髮的志玲姐姐，但若找她做公益她應該不會拒絕，強調目前就把重心放在家庭和關心社會，對回演藝圈工作沒有太大興趣。

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