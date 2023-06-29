男星陳建州（黑人）近日遭大牙（周宜霈）指控性騷擾事件，28日稍早陳建州與范瑋琪夫婦釋出律師聲明稿，表示已向臺北地方法院提起民事訴訟，請求大牙賠償陳建州1千萬元新台幣，對此，名嘴呂文婉透露，范瑋琪原先預計要開演唱會，如今鬧出這場風波，替她感嘆「命運多舛」。

《中時新聞網》指出，范瑋琪剛出道時唱片市場急速萎縮，她擔心工作前景患憂鬱症，曾嚴重到定期找心理醫生，後來靠家人陪伴走出陰影，未料2020年新冠肺炎台灣暫時禁止口罩出口政策，她在私人臉書頁面痛斥行政院長蘇貞昌，引發部分台灣民眾不滿，她事後透過官方粉絲專頁道歉，強調只是一時情緒失控，但有部分粉絲因此退追蹤，最高紀錄掉18萬的粉絲數。

如今丈夫陳建州被大牙指控性騷擾，名嘴呂文婉就在《新聞挖挖哇》中感嘆范瑋琪這幾年似乎命運多舛，「她這幾年不知道有沒有去安光明燈」，她認為范瑋琪已經很久沒有出現在歌壇和螢光幕前了，這一年處於沉潛狀態，好不容易要出來開演唱會還有點忐忑，如今丈夫爆發性騷擾風波，真的很無辜。

針對這起性騷擾風波，陳建州第一時間否認，隔天更連同妻子范瑋琪發出律師聲明稿，表示要對大牙提出民事訴訟維護自身名譽，並要求大牙賠償兩人各500萬，合計共1千萬，同時要求大牙在臉書上道歉、刊登道歉啟事恢復當事人名譽，而訴訟取得賠償全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等社會公益慈善團體。

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