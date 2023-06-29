模特兒郭源元28日在臉書發文指控，過去兩度遭黑人陳建州性騷擾，她表示，第一次是在對方辦公室遭到強吻，她更透露，對方辦公室的有裱掛起來的幾件球衣，這點被網友挖出，過去黑人分享過自己辦公室內部裝潢的影片，被發現陳設真的跟郭源元寫的一模一樣，網友直呼：「精準的說出辦公室的擺設….可信度更高」。

郭源元在文章中提到，第一次遭黑人性騷的地點是對方的辦公室，當時被帶到辦公室後的她看到「裱掛起來的幾件球衣」，隨後就遭強抱侵；對此，就有網友翻出2014年5月，黑人曾在臉書上曬出辦公室內部的影片，發現牆上確實有2大幅裱框的球衣，且後面就是黑人的辦公椅，可見郭源元在文中所描述的與黑人辦公室內實際陳設吻合。

然而，影片被挖出後許多網友驚呼「代表源元精準的說出辦公室的擺設….可信度更高」、「文字配上黑人自己的圖片，我不是當事人都覺得很不舒服」、「源元說懷孕期間，生產日期2015/1/15往前推10個月，源元說的時間是2014年4月15日至2015年1月15日，影片時間是剛好是期間內」。

事實上，郭源元的貼文一出，立刻引起巨大的迴響，除有二十多萬人按讚表達支持，其中包含許多藝人也在底下留言應援，其中第一位跳出來指控黑人的大牙也留言：「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人」，大牙老公阿廖師也寫下「謝謝妳的勇敢」。

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