近日網紅李伊妍發文暗指遭到資深藝人廖峻性騷擾，廖峻得知後非常憤怒，23日拄著拐杖前往警局報案。警方受理後，電話通知李伊妍28日下午2時至派出所製作筆錄，對方表示下午3時會到場，但卻一直到下午3時30分仍未現身。

網紅李伊妍日前發文，指稱自己遭到一名演藝圈前輩性騷擾，該文中雖然沒有指名道姓，但卻點出對方有中風、已婚、有兒女、是演員等特徵，就有網友留言詢問「是廖X嗎？」，李伊妍則回應「恭喜你感應到了」。廖峻得知後非常憤怒，23日拄著拐杖前往警局報案，並稱只見過女方2次，且還拿出10萬救出對方，卻被對方編了個故事，因此無奈之下他只能提告妨害名譽。

稍早李伊妍在律師陪同召開記者會，表示與家人討論後決定直球對決，稱自己與廖峻見過3次面，一次是介紹工作，一次是到一處公園開始對她上下其手，另一次則是帶她回辦公室逼迫口交，面對廖峻的提告，李伊妍表示願意接受調查，也指出願意和廖峻一起接受測謊。

因廖峻提告李伊妍妨害名譽，內湖警方以電話通知李伊妍28日下午2時到轄內大湖所製作筆錄，但對方遲遲未出現，僅稱下午3時會到場，不過一直到下午3時30分仍未現身。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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