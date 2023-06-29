藝人「黑人」陳建州最近被女星「大牙」周宜霈指控11年前去香港工作時對她性騷擾，見此，陳建州和老婆范瑋琪昨(28日)共同對大牙提出民事訴訟，不僅要求大牙賠償他們夫妻倆各500萬，還要求她必須在臉書發文道歉。對此，網紅「台灣妞韓國媳」稍早提問她以為這類案件，被告須以無罪為前提，應該是原告要提出被毀損名譽的證據，但為何目前看來是大牙需要舉證？而懂法律的網友也給回應了。

「台灣妞韓國媳」昨發文表示，就她所知世界上的法律都是以無罪為前提去審被告，也就是原告必須證明被告有罪才能成立，而陳建州的案子中為何會變成大牙需要舉證？她好奇地寫下，MeToo運動常卡在舉證困難，被告大多是有權有錢的人，因此原告過去才會保持沉默，不明白在此案件中為何是被告需要提出證據。

「台灣妞韓國媳」發文。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

見此，有網友回應：「其實很單純，誰主張，誰舉證，大牙必須有東西證明黑人曾經意圖對她實施侵犯，在她提交實質證據之前，黑人一方其實是沒有提供他沒做的證據的義務的。這也是為什麼長年以來都在宣導遇到疑似性騷擾或性侵犯的時候，優先取證，畢竟不知道什麼時候用的上。」另有人表示：「如果是刑事訴訟被告不負舉證責任吧！但民訴的話大牙可能就要就對於自己有利的事實提出證據」，台灣妞韓國媳回應：「哦哦哦哦哦所以是民事刑事的差別！！！！」，「所以就是黑人選擇性的告了對自己有利的部分，了解，謝謝」。

「台灣妞韓國媳」統整網友回應。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

最後，台灣妞韓國媳整理出自己看到的回應：「黑人只要證明自己名譽受損就可以成立，性騷擾是刑事（她案例有實質觸碰），所以到底有沒有發生這件事情，變成不是這個審理的，就是要另外審的內容，所以才變成黑人要證明大牙有罪，只需提出名譽毀損的證明，不用去證明性騷擾沒發生，因為那是屬於刑事案件，看起來應該是這樣，有錯再請大家補充」。

「莫莉律師的刑訴咖啡館」解答。（圖／翻攝自台灣妞韓國媳臉書）

「莫莉律師的刑訴咖啡館」也說：「民事的舉證相較於刑案而言比較寬鬆，基本上證明到大牙未經查證或查證不足便予以爆料即可，只是名譽的價值就有點抽象，但我認為500萬這個金額宣示成分比較高啦，不可能判這麼高，我自己猜測不提刑案誹謗的原因，是想賭一波大牙沒證據，當年的美眉可能也不想、不願出來作證，萬一檢察官職權調查查下去，結果可能就不一樣了」。

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