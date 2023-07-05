台灣全市場指數為母指數，自母指數成分股四項上市上櫃產業公司股票，選入市值達10億元（既有成分股8億元即可）、成交量值符合流動性標準股票，以自由流通市值加權計算權重，各界可藉由指數掌握新增產業類別股價綜合走勢。

「台灣全市場新經濟產業指數」於每年3月、6月、9月及12月進行成分股定期審核，目前有74檔成分股。以市場別區分，上市及上櫃股票各有37檔，其中上市股票中包含2家創新板公司；上市及上櫃股票權重分別約80％及20％。以產業別區分，「運動休閒」檔數最多，計23檔，「數位雲端」檔數最少，計13檔；權重最大產業為「運動休閒」約54%、權重最小產業為「綠能環保」約13%。另以規模區分，計有3檔大型股（發行市值達1,000億元者）、12檔中型股（發行市值達200億元，但未達1,000億元者）及59檔小型股（發行市值未達200億元者）。

台灣全市場新經濟產業指數最近一期審核結果，權重前十大成分股依股票代號排序分別為寶雅(5904)、復盛應用(6670)、可寧衛(8422)、富邦媒(8454)、億豐(8464)、鈺齊-KY(9802)、寶成(9904)、豐泰(9910)、美利達(9914)及巨大(9921)。