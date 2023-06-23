接受膝蓋手術後始終沒有好轉的跡象，公牛「球哥」朗佐鮑爾（Lonzo Ball）一年多以來動了多達3次刀，甚至被傳出可能就此抱憾退休，公牛籃球營運副總裁卡爾尼紹瓦斯（Arturas Karnisovas）今則表示，朗佐鮑爾預計下賽季不會回來，但仍盼望他回歸球隊。

因為先前恢復情形並不順利，朗佐鮑爾今年3月又接受了左膝軟骨移植手術，自2022年1月打完和勇士的比賽後，朗佐鮑爾就再也沒有出席任何一場比賽，公牛高層先前對於他的回歸充滿信心，但目前來看，朗佐鮑爾回歸日程還得繼續延後。

談到朗佐鮑爾的情況，卡爾尼紹瓦斯在選秀會結束後的記者會表示，「他已經不需要依靠枴杖，正努力恢復狀態、做些康復訓練，一切都進展很順利，現在進入休賽季了，我認為他明年還是回不來，他會持續復健，但如果他回歸那會很棒。」

在剛剛結束的選秀會當中，阿蒙湯普生（Amen Thompson）、歐薩爾湯普生（Ausar Thompson）分別在第4及第5順位被挑中，成為史上第2對在前5順位雀屏中選的兄弟檔，首對正是朗佐鮑爾、拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）的組合，他們分別以2017年榜眼、2020年探花身分加入聯盟。