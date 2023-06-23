日前黃子佼認了曾有性騷擾他人，但在道歉影片中無差別爆料一票藝人，其中提到「姓陶的藝人」，稱她愛八卦還說出兩人交往過；事後陶晶瑩被點名就是女主角，她僅回應「希望他好好的」。事件延燒多日，陶晶瑩今（23日）首度露臉，被網友發現氣色不錯但瘦出尖下巴，也紛紛留言替她加油打氣。

陶晶瑩今日上午在IG更新近況，分享為了拍廣告能夠美美的及自己的健康，開始擬斷食五日；下午又再新增一段居家影片，在黃子佼風波後首度露臉，陶晶瑩氣色不錯，情緒看起來沒受到太大影響。

陶晶瑩在黃子佼風波後首度露臉，被發現瘦出尖下巴。（圖／摘自陶晶瑩IG）

有許多粉絲注意到，陶晶瑩瘦了一圈還有尖下巴，整個人外貌越活越年輕，忍不住留言誇讚，「陶子姊雖然是熟女，外貌和氣質還是有少女感」、「氣色超好，保養得真好」；有網友也替她加油打氣，希望她不要被那種加害者影響。

其實陶晶瑩早在多年前在小S、蔡康永節目《康熙來了》上，間接透露與黃子佼交往過；當年小S講到與黃子佼分手時哭得唏哩嘩啦，陶晶瑩就秒回，「妳那時候就是跟我不熟，不然我早就告訴妳」，小S一聽就懂意思，如今網友才恍然大悟陶晶瑩的意思是跟黃子佼有過一段情。