鑫禾今天舉行股東會，鑫禾主攻筆記型電腦轉軸，受到疫情紅利結束，NB產業庫存調整影響，鑫禾111年合併營收為22.55億元，較110年減少25.94%，合併毛利率為20%，稅後盈餘為2.05億元，較110年增加12.93%，每股盈餘為2.77元，今天股東會通過配息1.75元。

由於全球消費力道疲弱，NB產業庫存調整延續至今年上半年，鑫禾第1季稅後虧損為5848萬元，每股淨損0.79元，累計前5月合併營收為7.56億元，年減14.52%，鑫禾表示，第1季為今年營運谷底，全年來看，營運有望逐季好轉。

在摺疊筆電與摺疊手機產品佈局上，鑫禾表示，公司看到未來幾年的契機，此為後續技術研發重點，目前摺疊NB送樣認證中，手機產品仍在開發，期望在更多品牌達成可運用的結構與形式，有效提高產品利潤；公司也致力生產自動化技術與設備的升級，希望能提升品質穩定性並降低人力成本。