台北股匯雙挫，台股今拉回整理，盤中最低一度來到17,020.01點，大盤指數終場收17,056.43點，下跌84.34點，跌幅0.49％，成交量3370.56億元，三大法人賣超179.61億元，外資及陸資賣超130.87億元。

匯市方面，外資賣超台股，沈寂兩個交易日後，今日逐步加大匯出力道，新台幣開盤隨即承壓，一路偏貶至收盤，且盤末貶幅擴大，最低貶至31.159元，距離前波低點31.16元僅剩一步之遙。

根據央行統計，美元指數上漲0.12％，主要亞幣升貶互見，韓元升值0.22％、日圓小升0.03％；相較下，人民幣續貶0.37％、越南盾貶值0.23％、新加坡幣貶值0.22％、新台幣則貶值0.12％。

匯銀主管表示，新台幣陷入區間盤整，全日在狹幅區間內波動，近期匯市交投趨冷，新台幣主要跟隨亞幣升貶，後續預料仍是緩貶格局，短線往31.2元價位測試方向不變；而後續關注焦點仍是美國經濟數據表現，以及聯準會7月升息決策，將牽動全球匯市走向。