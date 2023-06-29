日前指控遭NONO（陳宣裕）性騷擾，並於21日召開記者會公布多位受害者遭受NONO性騷、性侵的網紅小紅老師，今（29日）再在臉書發文，不滿NONO至今都不承認、不道歉的態度，「截至目前的加害者，就屬你最可恥」。她也表示明天下午一點將到台北地檢正式提告，讓一切進入司法程序。

小紅老師今整理每位私訊的受害者訊息，其中包括第5位被性侵的受害者，「去按摩店，並對芳療師聲稱，跟你做愛會很爽，直接露出下體給對方看。人家不要還硬上！每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套，不在乎別人的感受，受傷的女孩還為此去看婦產科，真的有夠垃圾」。

小紅老師出面指控NONO性騷時，NONO透過經紀人回應並不認識，小紅老師今也提出2人私訊打臉，「抱歉了陳宣裕，我找到你隔了十年後還私訊我的訊息，時間是2021年哦！單純打臉你不認識我這件事。畢竟你這20年間侵犯和騷擾過太多太多人了，大膽的用你的藝人光圈大頭照在邀約，記不起來其實也挺正常的，能在上節目、跑活動、開副業之間賺的盆滿缽滿。」