本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，估計有20多名女性受害，小紅老師不滿NONO至今都不承認、不道歉，30日下午到台北地檢署提告NONO涉嫌性騷擾、性侵未遂。她說，目前至少有25人被害。

小紅老師現身北檢提告NONO，聲稱受害者已有25人。(陳志賢攝)

對此，台北地檢署表示，會依法偵辦。據悉，北檢最快下周一就分「他字案」偵辦，把NONO

列為被告，並指派婦幼保護專組檢察官調查。

北檢表示，偵辦過程會妥適保護被害人權益，包括減少重複訊問被害人，做好詰問時的保護措施，避免被害人在司法偵審過程遭受到二度傷害。

1名女模本月19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師21日舉行記者會，進一步說明自己遭NONO伸魔爪的經過，也爆料其他女性受害過程，估計有20名女性受害。

網紅小紅老師29日再於臉書發文，不滿NONO至今都「不承認、不道歉」的態度，痛批NONO「截至目前的加害者，就屬你最可恥」，並表示30日下午到台北地檢正式提告NONO，讓一切進入司法程序。

由於北檢先前曾表示，若被害人出面提告或告發，會依法偵辦。因此北檢在受理小紅老師提告後，會正式分案偵辦此案，把NONO(陳宣裕)列為被告，NONO陳宣裕將是繼大陸民運人士王丹、名嘴朱學恒之後，第3位因台灣「＃MeToo」風潮，遭北檢分案偵辦的「性犯罪被告」。