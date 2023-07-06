近日國民黨總統參選人侯友宜接連喊出「九二共識」、「恢復4個月役期」、「撤掉NCC」、「核二、核三延役」、「設立新特偵組」，直球對決民進黨總統參選人賴清德。而近日就有一份民調指出，對於侯友宜喊出「當選恢復特偵組」，有64％的民眾「支持」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》5日對於「侯友宜近日喊出的5大主張，其中『當選恢復特偵組』引起了民眾的關注，大家會支持恢復嗎？」進行了網路民調，截至5日23時，已有4萬人進行投票，有64％的民眾「支持侯友宜當選恢復特偵組」、有20％的民眾「不支持侯友宜當選恢復特偵組」、有16％的民眾則「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「我認為我們該做的不是重立特偵組這種東西，而是應該做好司法改革，讓司法檢察回歸其獨立性、專業性，使其回歸正常化」、「恢復OK，但更重要的是實踐的效率跟成果。如果只是為了恢復而恢復，那麼大可不必」、「特偵組確實不錯，謝謝侯提出來」、「恢復不是重點，重點是要能夠貫徹執行！」。