近日「MeToo」運動如火如荼的進行，一路從政治圈、媒體圈延燒至演藝圈，而當時爆出被性騷擾的首位女星黃云歆，看見郭源元控訴陳建州（黑人）二度性騷，她當晚坦言：「終於大哭了一場。」並感謝那些願意挺身而出接住受害者的人們，讓她終於可以卸下心頭重擔，「好好的睡一覺了」。

日前黃云歆發長文透露，10年前她還是學生時，以舞者身分徵選上許傑輝執導的舞蹈劇《臺灣舞孃》，排練中期時，她突被許傑輝叫到排練場中央，說她不夠性感，還拿出手機裡的性感照給她看，例如穿襯衫不穿bra或是內衣加丁字褲等搭配，「像這樣激凸很性感，又沒有露到。」

這段塵封10年的過往，黃云歆現在想起來仍感到恐懼，她表示寫出來不是想要討什麼公道或道歉，「請大家不要去攻擊許先生，那不是我想做的事」，她只是希望不要再有後輩受到類似的傷害，也呼籲「當有人利用職權，或各種不對等關係，這樣對待你的時候，請至少一定要告訴身邊的人，如果你有勇氣當場表明自己的不舒服，那更好。」

黃云歆透露自己大哭一場。(圖/黃云歆 IG)

如今，黃云歆見到郭源元站出來力挺大牙，她28日有感而發表示，這兩週以來都保持著堅強的態度，但當晚看到郭源元的自白文後，她才大哭一場，「大家都希望壞人踢到鐵板，可是沒有人願意當那塊鐵板。」當看到郭源元自願出面當「那塊鐵板」時，黃云歆內心五味雜陳，「真的好謝謝願意站出來撐住受害者的人們」，她也因此終於能在當晚放下手機，「好好的睡一覺了」，言詞中的辛酸令人心疼。

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