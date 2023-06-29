大牙周宜霈、微風女神郭源元接連跳出來指控黑人陳建州性騷，甚至性侵未遂，引起軒然大波，黑人全盤否認，更要求首位控訴者大牙賠償1000萬元，還要她在臉書刊登道歉啟事。對此，作家苦苓看不下去，昨晚發文暗諷黑人「應該要繼續告」。

藝人大牙(周宜霈)27日在社群平台控訴2012年與前老闆「陳先生」一同至香港錄製節目，沒想到晚間回飯店時，他硬闖房間並意圖不軌，對此，陳建州否認指控，二度貼出律師聲明並求償1000萬新台幣，雙方陷入各說各話的局面，不過大牙不願忍耐，晚間再度發文，不甘示弱地說：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

而當晚郭源元也跳出來，控訴黑人過去曾把她二度誘拐回家「壓床性騷」，她表示「 黑人突然從後面環抱起來，讓自己雙腳離地。黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」後她索性親了對方臉頰，對方才讓她離開，第二次則是「他輕鬆抓抱起我的樣子，讓我覺得我像棉花一樣輕。我一直說我想回家我想回家，或大聲或小聲的講，頭腦非常混亂。因為黑人笑的很開心，我腦海裡「這是正在開玩笑嗎？」與「我要被姦殺了！」的疑惑與恐懼，在腦海裡不斷交錯。」直到她放聲大哭幾秒之後黑人才放她離開。

對此，時常針砭時事的苦苓，昨晚發文暗指「黑范」夫妻，「這對夫妻很奇怪耶！第一個莫須有告人家、求償1000萬，第二個莫須有就不回應了？應該繼續告啊，如果累積到10個，你們夫妻就是億萬富翁了⋯」

網友們紛紛回應，「沒被完成侵犯的受害者，才敢說出來。至於那些被侵犯完成的，應該不敢說，會帶進棺材裡…受害者人數可能難以估計」、「原來這對夫妻這麼沒有人緣」、「恫嚇其他人…」、「就心虛，不敢再亂索賠啊，賊星該敗，還讓他快活那麼多年，該付出代價了吧」、「示範一下什麼叫惡人先告狀

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