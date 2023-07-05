國民黨指控政府將半導體技術讓渡給立陶宛私人公司，外交部今天重申，兩國之前經磋商，決議由我國提供1000萬歐元協助能力建構訓練，立國則指定Teltonika公司挹注400萬歐元與工研院簽訂契約，規劃設立8吋半導體晶圓生產實驗線。相關預算都是經過外交部提報行政院核定，獲得立法院審議通過，這是國際合作常見方式，並非出資就是「賣台」。

外交部發言人劉永健指出，我國半導體技術製程成熟，立陶宛則在雷射科技技術領先全球，兩國合作深化關鍵產業韌性，互惠互利。

他說，2021年10月我國與立陶宛簽訂半導體合作瞭解備忘錄，並經雙方多次磋商，決議共同出資總計1400萬歐元，包括我國提供1000萬歐元協助立國半導體產業的能力建構訓練，以及立國指定該國最具規模的電子科技大廠Teltonika公司與我國合作，由該公司挹注400萬歐元與工研院簽訂契約，在合法規範下取得技術授權，並規劃推動設立8吋半導體晶圓生產實驗線，以建立該國半導體發展基礎。

劉永健表示，本案工研院同意境外授權業經過產學研各方審核，並提報經濟部備查。工研院1994年即已將8吋晶圓技術移轉民間企業，而我國於2002年開放8吋晶圓技術赴中國投資設廠，另於2015年再開放12吋晶圓技術赴中國投資設廠。

所以外交部認為，工研院協助立國規劃推動設立8吋晶圓生產實驗線，不僅不會對我國半導體企業先進製程造成負面影響，反而在目前成熟製程過於集中在中國的情形下，協助立方建構半導體產業將降低我國及立國倚賴中國的風險，有助強化民主供應鏈韌性，對台立雙方均有利的雙贏策略。

他強調，眾所皆知，設立半導體製造廠動輒需要數百億新台幣，我國與立陶宛合作提供的1000萬歐元僅為協助建立基礎研發、設備採購及人才養成等基本需求，未來該國後續在半導體產業鏈的定位及發展，均由該國自行編列預算支應。

劉永健指出，立陶宛為法治的歐盟成員國，為民主奮鬥而不畏強權，與台灣同質性高，互為理念相近的夥伴。外交部呼籲，國內不同政黨間容有競爭，但不應因此汙衊國際社會挺台友台的國家。

他重申，台灣與立陶宛的各項合作計畫，相關預算都是經過外交部提報行政院核定，獲得立法院審議通過，預算皆公開受各界監督。兩國共同出資合作是國際合作常見方式，並非出資就是「賣台」。

我國「駐立陶宛台灣代表處」是首個以台灣為名的駐外館處，立陶宛力抗中國壓力，並敦促歐盟就中國貿易歧視向世界貿易組織（WTO）提告，維護以規則為基礎的國際秩序。他說，外交部將在維護我國主權與拓展外交空間目標與職責下，持續秉持負責任及審慎態度，執行各項國際合作計畫。