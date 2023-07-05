美國在台協會（AIT）台北辦事處擬擴建，將使用鄰近的內湖國中金湖校區用地。AIT表示，擴建計畫是基於美台間的強勁關係，盼增加人員，以支持美台人民間的商業、文化等各方面關係。

媒體報導，國民黨港湖區市議員游淑慧認為，AIT若因外交關係有迫切擴建需求，理應全力配合，但AIT目前辦公室占地面積已達6.5公頃，是否真的不夠AIT員工使用，或擴建是否為了軍事用途，都應釐清。

AIT發言人今天向中央社說明指出，AIT計劃整合現有的綠地，利用該土地新建額外的辦公與倉庫空間，及打造AIT員工的休閒中心與停車設施。

AIT指出，毗鄰AIT的空置土地提供了絕佳機會，讓AIT可以在單一、市中心又安全的地點，增進AIT未來的長期發展，同時強化美國對台灣堅若磐石的承諾。

外交部則表示，台美關係近年持續正向發展，雙方在商務、教育、文化、旅遊等方面交流較以往更加密切。

外交部指出，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）為因應業務持續增加，因此規劃擴充辦公空間，外交部將依據都市計畫變更的相關法規，協調各有關單位，提供必要協助。