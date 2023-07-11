2024總統大選逼近，外傳國安部門正與其國家國家進行情報合作交換，避免中共試圖干擾明年選舉。對此，外交部表示，民主陣營各國都面臨境外干預選舉的威脅，政府會做好因應，對於明年1月舉行公平公正公開的選舉深具信心。

每逢選舉，國內就會傳出境外勢力干擾的說法，外傳國安部門正與各國進行情報交換，外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，我國推動民主化至今已30多年，歷經多次的總統大選、國會選舉和地方選舉，政府的選務工作專業經驗豐富，而國人的民主素養也深耕成熟。

他說，去年國外各項大型的跨國評比，不論是我國的民主程度、新聞自由程度、透明度、社會開放的程度等多項指標，不是名列前茅，就是取得很好的成績。

劉永健強調，台灣的民主進步，國內外各界有目共睹，跨境影響選舉是資安議題，以及認知戰的議題，也是全球的新興挑戰，民主陣營各國都面臨境外干預選舉的威脅，政府會做好因應。對於明年1月舉行公平公正公開的選舉深具信心。