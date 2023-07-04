取自外交部直播畫面

瓜地馬拉6月25日舉行總統大選，主張親中的阿雷巴洛拿下首輪第二高票，瓜國憲法法庭日前下令檢查選舉結果，為台瓜邦誼增添變數。對此，外交部今天表示，我國駐瓜國大使館與瓜國各方均維持密切且友好的關係，未來任何政黨候選人當選，都將與持續與瓜國攜手合作，深化各項交流合作。

瓜地馬拉總統大選6月25日選舉當天出現出乎意料的結果，主打反貪腐的中間派候選人阿雷巴洛贏得足夠選票，闖進8月20日的第2輪決選。阿雷巴洛先前曾表明，他若獲勝，將尋求與中國建立更密切的關係。

瓜國憲法法庭日前下令檢查選票，讓大選變數增加，外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，外交部已注意到，瓜地馬拉最高選舉法院因應瓜國9個政黨提起的救濟，並於7月2日宣布，將依瓜國憲法法庭的裁決，重新核計票數，必要時，並將重新計票。

他說，外交部尊重瓜地馬拉民主選舉的結果，會持續關注相關事態發展，目前並沒有評論。

不過，劉永健強調，我國駐瓜地馬拉大使館與瓜國各方均維持密切、友好的關係，未來任何政黨候選人當選，我國基於民主自由等共享價值及兩國傳統情誼，都將持續與瓜國攜手合作，深化各項交流合作、追求兩國人民最大福祉。