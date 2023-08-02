戴安娜與遠東生技董事長闕壯群合影。（Boojimo提供）

「星光幫」歌手戴安娜近年從娛樂圈轉戰電商和區塊鏈、耕耘有成，宣布與40年經驗的老字號公司「遠東生技」合作，共同打造貼近年輕世代的保健系列產品；她過去有抽菸、喝酒、熬夜習慣，今年2月搖身一變成為早睡早起的晨型人，促使她改變的是一場輕微腦中風，她心有餘悸地說：「第一次覺得自己離植物人那麼近。」

戴安娜投入金融科技業5、6年，經營電商也有3年之久，由她擔任CEO的電商平台 「Boojimo 不寂寞」，去年疫情期間業績成長33％、營業額破5000萬元，今年目標上看1億元；但她每天工作14小時，離不開電腦、手機，付出的成本就是健康。

去年12月，她打完第三劑新冠疫苗後，感冒一直好不了，走路不穩失去平衡、還有一隻耳朵聽不到聲音；原本以為是中耳炎，去醫院做了檢查才知道腦內耳壓已經嚴重不平衡、血壓飆高，醫生告訴她：「你再不調整生活習慣，下次進來就是植物人。」

聽完這番話，戴安娜決定改變自己，過去從不運動的她，現在每週健身3次；而且早睡早起，她得意地說：「我們做事依然有效率，而且整個公司都是晨型人，所以我希望大家不要倒下去了，才想到要改變生活習慣。」她過去體重最多高達83公斤，如今更成功減重20公斤之多。

戴安娜的的電商平台「Boojimo 不寂寞」擁有百坪辦公室、獨立的直播間和攝影棚，她將和「遠東生技」攜手推出適合後疫情時代的保健產品，也將推出防病毒的噴霧、葉黃素、未來肉等商品，戴安娜說：「生病過後，我再也不敢像以前那樣，現在特別養生，所以對保健商品和新生活方式特別有興趣，歡迎大家來和我一起關心自己的健康。」