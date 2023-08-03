創世基金會苗栗分院替植物人父親過節，邀請家屬溫馨慶祝。（創世基金會苗栗分院提供／謝明俊苗栗傳真）

創世基金會苗栗分院替植物人父親過節，邀請家屬溫馨慶祝。（創世基金會苗栗分院提供／謝明俊苗栗傳真）

父親節屆臨，創世基金會苗栗分院特別在這重要的時刻，邀請家屬一同慶祝父親節，牽著爸爸的手一起切開象徵「祝福」的父親節蛋糕，雖然變成植物人的爸爸只能淺嚐奶油的味道，但每個動作都讓家屬很珍惜，更希望有一天奇蹟出現，爸爸能夠甦醒康復。

創世基金會苗栗分院在地安養照護院民23年，目前安養63位植物人，院民長時間待在安養院內，這幾年因為疫情因素少有對外活動，疫情趨緩也藉由這次的機會，特別邀請二胡老師來為院民及家屬演奏多首知名民謠，盼藉由音樂，讓植物人及其家屬可以喘息放鬆。

此外，更有來自苗栗高中學生，現場活動速繪，提供視覺刺激，為家屬及植物人父親畫下珍貴的回憶留作紀念，祝福蛋糕、創世工作同仁現場烘焙小餅乾製造幸福香氣，打造一場視覺、聽覺、嗅覺多重感官刺激的溫馨饗宴。

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉表示，前幾年因為疫情安養院嚴格管控，即便院民家屬想也無法和植物人父親一起慶祝，希望藉由這次的機會，能夠為所有的院民與家屬加油打氣。父親往往扮演支撐家庭的角色，是家人最有力的臂膀，當他們倒下，需要各界的支持，才能挺過難關。

創世成立37年來，秉著「救一個植物人，等於救一個家庭」的精神，邀請大眾參與公益，以每月定額1650元，讓愛的路上「一路有您」，支持清寒植物人安養經費，守護溫暖家園。愛心專線：(037) 275-848 ＃305撐舟勇士小組。