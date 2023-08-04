2003年9月的漢光演習，海龍潛艦在宜蘭外海首度試射德製SUT魚雷，結果導線斷裂，魚雷失控上岸。前艦長呂禮詩說，他當時擔任新江艦艦長，在靶船周圍警戒，只看到附近數艘錦江級艦一起開始冒黑煙，加速往龜山島牛奶湖方向疏散。呂禮詩回憶當時緊張氣氛，也解釋為何朝向龜山島疏散和魚雷脫靶的原因。

潛艦國造原型艦預計9月下旬下水，將配備MK-48-6重型魚雷，MK-48-6重型魚雷最高時速達到55節，比現役潛艦使用的德製SUT重型魚雷，速度快、射程也增加。

而2003年9月的漢光演習，海龍潛艦在宜蘭外海首度試射德製SUT魚雷，結果導線斷裂，魚雷失控上岸。

前艦長呂禮詩在網路節目《豈有此呂》回憶，當年漢光演習，他擔任新江艦艦長，負責在靶船附近警戒，以區隔其他漁船或商船。結果SUT魚雷導線斷裂，突然看到一同警戒的數艘錦江級艦開始冒黑煙，加速往龜山島方向疏散。

呂禮詩解釋，為何會向龜山島疏散？因為龜山島旁邊是牛奶海，也就是很多遊客喜愛造訪的地方，海底不斷有溫泉噴出，才會形成牛奶海。因為有溫泉湧出，所以很多雜音，魚雷聲納會去追蹤溫泉噴發的咕嚕咕嚕聲。

前艦長呂禮詩。（圖／呂禮詩提供）

呂禮詩形容當時緊張氣氛，新江艦駕駛台上除了渦輪的聲音，一根針掉下去的聲音都聽得清清楚楚，戰隊長還抓他的手問，沒問題吧？最後聲納回報，聽到SUT魚雷正向衝過來，不過大約20幾秒後就消失，也就是被引導去追溫泉噴發的音源。

呂禮詩說，上午演習時司儀報告魚雷是「自毀」，但那一枚魚雷因為找不到目標，傍晚因為潮汐的關係，擱淺在岸邊。前總統陳水扁要求海軍，演練到打中為止。

呂禮詩指出，最後一共打了4次，命中2次。沒命中的原因不是魚雷不好，也不是技術不好，而是沒有經驗。因為靶船沒有俥葉的聲音，當魚雷導線斷裂，聽不到聲音。後來2020年漢光演習又打一次SUT魚雷，那時就一次命中靶船。

龜山島。（東北角暨宜蘭風景管理處提供）