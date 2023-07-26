國安會秘書長顧立雄近日受訪表示，今年漢光演習目標，是要讓中共沒辦法越過台灣海峽，遭國民黨前立委蔡正元砲轟「搞不清楚狀況」。對此，退役陸軍中將帥化民砲轟，顧立雄並非專業出身，他「講出來都廢話」、根本是在騙老百姓。

綜合媒體報導，顧立雄日前受訪時指出，漢光演習是要驗證戰力保存、整體防空、聯合截擊國土及防衛作戰等效果，萬一中共突然對台發起攻擊，我方整體防空、海上截擊等能力足以應對，目標要讓中共沒辦法越過台灣海峽；此言遭蔡正元批評，蔡24日在中天《頭條開講》指出，顧立雄說要讓解放軍無法越過海峽，結果這次漢光演習的內容，多是演練解放軍以登陸後的狀況，這相當矛盾。

帥化民昨（25）日接受《中時新聞網》專訪時指出，身為國安局長，顧立雄應該要主張避戰，此外，在軍事作戰的事務上輪不到他講話，因為他並非專業出身，「你唬誰啊？講出來都廢話！」帥化民也痛批，國軍弟兄很辛苦，他們要運用有限的裝備達成防衛任務，常常會有力猶未逮的時候，結果顧立雄還跑去「嚇唬」中共，他此舉根本是在騙老百姓。