國軍漢光演習日前落幕，兩岸兵凶戰危，今年也被形容是最接近實戰的一次，引發不少討論。退役少將栗正傑指出，國防部此次漢光演習不夠重視南部地區，尤其共機、共艦頻繁侵擾西南、東南海域，南部地區有其軍事上的重要性；他也舉出，美軍在二戰時就曾提出過「堤路作戰計畫」(堤道計畫)，即是打算從台灣南部的墾丁登陸，控制台灣南部後建立機場供戰機起降，對日本本土進行轟炸。

栗正傑今(8日)在網路節目《少康上線啦》表示，國防部把漢光演習重點放在北部地區，但南部地區有其重要性存在，第一，南部控制巴士海峽，二戰時美軍也曾計畫過從恆春一帶登陸台灣，政治上是北部比較重要，但從軍事角度、地形上來講，南部有它的重要性。

栗正傑指出，二戰時美軍的「堤路作戰計畫」是打算從恆春一帶登陸後，一路打到高屏溪，利用高屏溪阻擋日軍，並建立機場供戰機起降，對東京實施轟炸。

栗正傑強調，軍事上不要疏忽於對南部地區的防禦，尤其是近期共機、共艦騷擾時，都是西南海域甚至是東南海域，所以國防部也該提高對南部的警覺，不能只把重點放到台北市。

經查，美軍「堤路作戰計畫」(堤道行動，Operation Causeway)是二戰後期對日治台灣的登陸行動，但最終被取消，改為空中轟炸台灣、登陸琉球群島等地。美軍計畫從台灣南部的墾丁、林邊、東港、大林蒲搶灘登陸，一路向北、西等地進攻，直到控制南部3分之1地區後，興建攻擊台灣北部、日本本土的機場。