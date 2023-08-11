前美軍中校、目前在台擔任訪問學者的萊拉里近日投書外媒示警，指中共很可能在本月中旬，也就是副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國前後，動兵進犯我國東沙島。退役少將栗正傑10日在《盧秀芳辣晚報》節目直言，他認為有可能，因共軍若打東沙島，對台灣民心來說「臨近感」沒那麼強，但恐慌感很大，但打東沙的仇恨值沒那麼深。反之！共軍若封鎖台灣的話，台灣人沒有電，仇恨值上升可能就拚到底。

美國訪問學者萊拉里（Guermantes Lailari）日前投書英國《週日衛報》（The Sunday Guardian），指出習近平可能在本月中旬賴清德副總統過境美國前後襲擾我國的東沙島。此文也被國內媒體報導，引起注意。

栗正傑則強調，如果共軍要打東沙島，先不講東沙的戰略地位，它對台灣的民心士氣震撼有多大？「美國航空母艦會不會到這個島停靠？不會啦！」中共雖然導彈很厲害，可是一直航行的時候，要追瞄不太容易，可是你停在那邊，等於活靶子給人家打！

主持人盧秀芳問，賴清德去美國，有可能打東沙嗎？「我覺得很有可能！」栗正傑直言，東沙島易守難攻，共軍現在有075，他守得住了。而對台灣民心士氣差別在哪？就是它仇恨值沒有那麼高！如果你封鎖台灣的話，我沒有電、我很恨中共，就跟你拚到底了？東沙臨近感沒有那麼強，但恐慌感很大！東沙跟南沙，對我們台灣戰略，心理上的意義會更大，很弔詭的是說，它對台灣人來講，沒有那麼深的仇恨值。