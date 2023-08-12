在上次台北市長選舉敗給蔣萬安的前衛福部長陳時中，傳出可能列入民進黨不分區立委名單，是否有幫助賴清德和民進黨立委選舉催票效果，或是再拉一波仇恨值？值得觀察。對此，前立委郭正亮12日就表示，「陳時中的仇恨值事實上還是在的，賴清德年輕票的流失，就是20歲至40歲流失很嚴重，他也很難處理」，引發討論。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，「陳時中的仇恨值事實上還是在的，賴清德年輕票的流失，我們用台南看是最準的，台南2020年蔡英文是拿到67％非常高；2022年謝龍介拿到43％，黃偉哲是拿到48.8％」，郭正亮也提到，「我們現在看最近的民調，賴清德在台南的民調大概都只有45%左右，林俊憲上次說賴清德在台南要衝到60％，這顯然就是有很多票流失了」。

郭正亮最後更認為，「就是20歲至40歲流失很嚴重，所以才會造成這種現象，他也很難處理，我說實在話，因為他就是一個比較無趣、正經八百的人，跟柯文哲就呈現了一個對照，這種東西真的演不來，還背負的蔡英文七年的執政成果，這很難，不容易得分」。