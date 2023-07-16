13日我國外交部長吳釗燮於接受「法國24小時新聞台」（France 24）的訪問時表示，兩岸戰爭並非不可避免，中國大陸目前正採取孫子兵法「不戰而屈人之兵」。對此，前大使介文汲16日就表示，「我覺得吳釗燮講孫子兵法真的是太諷刺了，他要是真的懂孫子兵法的話怎麼會上任以來，斷交斷的一敗塗地」，引發討論。

介文汲16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得吳釗燮講孫子兵法真的是太諷刺了，他要是真的懂孫子兵法的話怎麼會上任以來，斷交斷的一敗塗地、一籌莫展」，介文汲直言，「孫子兵法從他自己的實戰經驗就是一敗塗地他講孫子兵法我也聽不懂他在講什麼，解放軍用孫子兵法那是很自然的」。

介文汲認為，「吳釗燮的意思就是中國大陸要用不戰而屈人之兵，他的意思就是台灣內部有很多人在跟中國大陸唱和，吳釗燮當外長不好好搞外交，天天在內政上做文章，他想抹紅我們台灣內部的某一群人，我還是奉勸他好好把外交辦好」。