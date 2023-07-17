國軍漢光39號演習實兵操演正緊鑼密鼓進行各作戰區預演。12日陸軍關渡指揮部與後備109旅，於新北八里淡水河口進行反登陸作戰，由陸戰隊扮演紅軍向灘頭進攻登陸，關指部扮演的防衛軍，在灘岸築起阻絕設施及壕溝守備，雙方近距離在沙灘接敵，現場相當壯觀。對此，中天《盧秀芳辣晚報》17日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「國軍漢光39號預演，砲聲隆隆」是否有感，許多民眾直呼，會擔心，因為「我怕死」、「我認為對岸是真的隨時會打過來」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》17日由「辮子妹」進行街訪，對於國軍漢光39號預演，在淡水、八里附近砲聲隆隆，許多民眾紛紛認為「我有聽到，是要開戰了嗎？」、「我認為對岸是真的隨時會打過來」、「會擔心，因為我怕死」、「如果他們要打到登陸本土的話，我們應該是守不住」、「大陸跟台灣的實力畢竟還是有差」、「已經造成民眾的恐慌了」、「跟以往的漢光演習不太一樣，比較有那種感覺，好像兩岸之間可能要打起來」。

但也有少部分民眾認為，「蠻刺激的」、「如果真的打過來就還是要去應戰」、「多準備，到時候真的發生的時候，是可以有應對的方式」、「也可以讓所有民眾看看怎麼演習的，習慣一下」。