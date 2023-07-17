一名網友表示，以前很多人買LEVI'S牛仔褲，但現在路上穿的人愈來愈少，問LEVI'S 牛仔褲跌落神壇了嗎？多數網友認為通路上褲子款式選擇變多，材質較牛仔褲透氣舒適，加上台灣氣候悶熱，牛仔褲的市佔率才會愈來愈低，但LEVI'S在日本還是很流行。

原PO近日於PTT八卦版指出，牛仔褲流行趨勢經常是由寬變窄，再由窄變寬，以前受到大家青睞的LEVI'S似乎愈來愈少人穿，就連專賣店也掛著「第2件XX折」的促銷布條，好奇問LEVI'S 牛仔褲跌落神壇了嗎？

貼文激起網友討論，「早就跌落神壇很久了，年輕人不愛穿牛仔褲了吧」、「30歲以後沒穿過牛仔褲」、「我都改穿卡其褲了」、「現在誰還在穿牛仔褲啊」、「現在都穿工裝褲」、「鬆緊帶休閒褲多好穿，誰還穿牛仔褲」、「現在年輕人都不愛穿牛仔褲了，尤其是女生很明顯」。

也有人直指台灣天氣太熱，成牛仔褲退燒主因，但在日本仍很受年輕人歡迎，「台灣天氣熱，穿牛仔褲很不舒服」、「天氣越來越熱，牛仔褲根本穿不住」、「現在台灣冬天很短，大部分都很熱，穿不住啦」、「LEVI'S在日本還是很流行，而且還便宜」、「日本的LEVI'S品質還是不錯」。