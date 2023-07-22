台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍22日於台中市葫蘆墩公園第五區舉辦「2023水岸花都SUP音樂漫划行」，開放750名額邀請民眾免費體驗SUP，欣賞葫蘆墩軟埤溪畔的美麗風情；運動局長李昱叡期盼，未來在天氣穩定的季節增辦水域活動，讓運動休閒在葫蘆墩扎根。
「2023水岸花都SUP音樂漫划行」活動除有SUP免費體驗，也結合特色小吃餐車、文創市集和氣墊滑水池，相當熱鬧。其中，SUP活動今年擴大開放750個名額，整日分為15梯次，一梯次50名左右，上午8點開始登記，不少民眾7點多就來到現場排隊等候。
豐原在地的張太太一家4口搶搭第1批SUP體驗，興奮表示「很好玩！很值得！」。她說，去年就想來體驗，可惜名額太少沒有玩到，今年一家人不到8點就來排隊，順利報名；活動教學加上滑行全程約40分鐘，體驗時間充裕，以後還想再來。
陳清龍表示，為讓更多民眾體驗SUP，今年盡最大安全容量擴大，上午場次已額滿，下午尚開放350位名額，現場陸續報名中，歡迎民眾把握機會前來體驗；活動現場全天候都有音樂演出，也歡迎民眾來到草地野餐，度過愜意的周末時光。
李昱叡表示，葫蘆墩公園已成為民眾參與水域運動、休閒的好去處。過去曾舉辦龍舟、獨木舟和立槳等活動，深受市民喜愛，未來規畫避開汛期、梅雨季和颱風季，在天氣穩定的季節嘗試增辦水域活動場次和梯次，在葫蘆墩公園中打造水域運動的環境，讓水域運動在葫蘆墩公園扎根。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。