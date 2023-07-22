「2023水岸花都SUP音樂漫划行」22日於台中市葫蘆墩公園第五區熱鬧登場，大小朋友搭上SUP，欣賞葫蘆墩軟埤溪畔的美麗風情。（潘虹恩攝）

「2023水岸花都SUP音樂漫划行」22日於台中市葫蘆墩公園第五區登場，氣墊滑水池引起現場小朋友瘋狂。（潘虹恩攝）

「2023水岸花都SUP音樂漫划行」除有SUP免費體驗，也結合特色小吃餐車、文創市集，相當熱鬧。（潘虹恩攝）

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍22日於台中市葫蘆墩公園第五區舉辦「2023水岸花都SUP音樂漫划行」，開放750名額邀請民眾免費體驗SUP，欣賞葫蘆墩軟埤溪畔的美麗風情；運動局長李昱叡期盼，未來在天氣穩定的季節增辦水域活動，讓運動休閒在葫蘆墩扎根。

「2023水岸花都SUP音樂漫划行」活動除有SUP免費體驗，也結合特色小吃餐車、文創市集和氣墊滑水池，相當熱鬧。其中，SUP活動今年擴大開放750個名額，整日分為15梯次，一梯次50名左右，上午8點開始登記，不少民眾7點多就來到現場排隊等候。

豐原在地的張太太一家4口搶搭第1批SUP體驗，興奮表示「很好玩！很值得！」。她說，去年就想來體驗，可惜名額太少沒有玩到，今年一家人不到8點就來排隊，順利報名；活動教學加上滑行全程約40分鐘，體驗時間充裕，以後還想再來。

陳清龍表示，為讓更多民眾體驗SUP，今年盡最大安全容量擴大，上午場次已額滿，下午尚開放350位名額，現場陸續報名中，歡迎民眾把握機會前來體驗；活動現場全天候都有音樂演出，也歡迎民眾來到草地野餐，度過愜意的周末時光。

李昱叡表示，葫蘆墩公園已成為民眾參與水域運動、休閒的好去處。過去曾舉辦龍舟、獨木舟和立槳等活動，深受市民喜愛，未來規畫避開汛期、梅雨季和颱風季，在天氣穩定的季節嘗試增辦水域活動場次和梯次，在葫蘆墩公園中打造水域運動的環境，讓水域運動在葫蘆墩公園扎根。