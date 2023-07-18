前國安會秘書長金溥聰擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長，在近日引發不少話題。淡江大學教授趙春山17日接受專訪時透露，金溥聰到侯競辦，跟前總統馬英九一點關係都沒有。而馬英九基金會執行長蕭旭岑18日也回應表示，「馬英九全力支持侯友宜競選總統，尊重侯友宜的選舉布局」。對此，前立委郭正亮18日就表示，「蕭旭岑今天有出來講，『我們當然是支持侯友宜，也樂見侯友宜的選情越來越好』，這99％是真的，金溥聰一開始一定有考慮到723怕會有變數」，引發討論。

郭正亮18日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「金溥聰確實跟馬辦、馬英九本人，有一陣子沒有互動，這是事實，可是我覺得侯友宜找金溥聰，不可能沒有看到他跟馬英九過去的關係，因為侯友宜現在缺的就是，希望能夠繼承馬英九的路線，然後爭取馬英九的選票，這是必然的策略」。郭正亮更認為，「如果沒有馬英九，金溥聰哪有今天這樣的價值，比如說操盤很會選舉，如果不是因為馬英九選上，誰會記得金溥聰？重點還是因為馬英九」。

最後，郭正亮更指出，「我覺得就是因為看到了金溥聰跟黨內這樣對槓，尤其他用的反對方式，講話太尖銳了，我覺得馬辦聽起來也覺得這樣不太好，可能他不便說話，蕭旭岑今天有出來講，『我們當然是支持侯友宜，也樂見侯友宜的選情越來越好』，這99％是真的，金溥聰一開始一定有考慮到723怕會有變數，他這個心情我們可以理解」。