2024年總統大選以及立委選舉是否會「藍白合」，成為外界關注焦點。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前也爆料，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲建立溝通管道，雙方有可能會合。對此，中天《盧秀芳辣晚報》18日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對2024年總統大選以及立委選舉「藍白合」的看法，許多民眾直呼，「藍白合的話，會造成民進黨更大的壓力，這是好事，藍白合當然和」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》17日由「辮子妹」進行街訪，對於2024年總統大選以及立委選舉是否會「藍白合」，許多民眾認為「藍白合的話，會造成民進黨更大的壓力，這是好事，藍白合當然和」、「樂見，就是要下架民進黨，這樣而已」、「合的話就能贏」、「合也可以啦，試試看」、「有機會合作」、「藍白合對台灣是好的」。

不過也有部分民眾指出，「沒有，我要看到血流成河」、「不可能，沒有人想當老二」、「為什麼要合作？不是都要競選總統嗎？明明就都是競爭對手」、「先不要有合作的關係」、「現在要合的話我覺得不太可能」、「選舉不要合啦，為選舉合就是吃相難看」。