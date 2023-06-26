民眾黨主席、總統參選人柯文哲主張重啟服貿，他26日再拋兩大主張，包括兩岸監督條例要有規範，以及貨貿比服貿先。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄喊話，柯文哲必須認清事實，中國定調所有兩岸談判都須在一個中國和九二共識基礎上才能展開；綠委洪申翰也批評柯迴避問題，質疑當國際都在「去風險」、重新檢討對中關係時，為何還要把台灣的外交關係跟經貿關係跟中國綁得更緊？

柯文哲上午接受廣播專訪時重申，重啟服貿議題尚在民眾黨內部討論階段，一定是被滲透才會外流，但他有兩大主張，包括兩岸監督條例要有規範，以及貨貿比服貿先，也點名民進黨主席賴清德「要不要停掉ECFA」，強調服貿、貨貿無法脫鉤，賴的戰略卻是脫鉤，還笑說賴當醫生時間太短，而他常常處理臨床問題，邏輯會不一樣。

對此，民進黨團上午回應時事議題時，莊瑞雄直呼「柯文哲又發功了」，他奉勸柯文哲及各政黨認清事實，以當今整個國際情勢來看，全世界各國對中國都有「去風險」的基本概念；對台灣來講，兩岸議題屬重中之重，每走一步都要特別謹慎，但中國對兩岸議題口徑非常一致，認為只要台灣認同九二共識，兩岸談判就能恢復。

莊瑞雄強調，大陸領導人習近平對九二共識的定調是「同屬一中」，只要願意在一個中國和跟九二共識的基礎上，中國才會歡迎台灣展開交流跟對話，及推動兩岸關係發展，這點藍白陣營必須特別注意。

洪申翰補充，聽完柯文哲整段訪問，對方依舊迴避為何要重啟服貿的原因。當前國際對中國的態度要不是脫鉤、就是去風險，因為大家都知道，中國不是正常的市場經濟，可以不用國際貿易規則處理，那些駐中國的分公司，「中國動不動要查你就查你，要請你來喝茶就來喝茶」，這些都是大家已經無法接受的風險。

洪申翰強調，服貿本身就是風險，當國際都在「去風險」、重新檢討對中關係時，為何柯文哲還要把台灣的外交關係跟經貿關係跟中國綁得更緊？令人百思不得其解，但這一周來，民眾黨都沒有給予確切回應，為何要台灣進入更高風險的經貿環境裡面，「至於他東拉西扯的那些事情，我是覺得柯文哲就免了吧。」