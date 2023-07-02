根據日前《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，若藍綠白皆投入選戰，在「賴、柯、侯」三腳督組合中，民進黨參選人賴清德支持度以35.9％領先，民眾黨參選人柯文哲28.6％居次，國民黨參選人侯友宜則以17.1％成第三。同時該份民調也指出，只有「柯侯配」才能以44.4％，贏過賴清德和駐美代表蕭美琴「賴蕭配」的38.3％。對此，前立委郭正亮1日就表示，「比較合乎邏輯的運作，應該是到12月下旬的時候，看誰的民調領先，然後就自動棄保」，引發討論。

郭正亮1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「因為在談什麼配，就隱含著就是十月登記的時候，輸的那個人就不要登記了，就去當人家的副手」，郭正亮更直呼，「這個在政治上怎麼可能，而且國民黨是一個政黨，是最大在野黨欸」，郭正亮認為，「比較合乎邏輯的運作，應該是到12月下旬的時候，看誰的民調領先，然後就自動棄保，這樣比較合理」。

郭正亮最後也說，「國民黨和其他人都去衝，目標就是讓賴清德不要當選，所以在12月底的時候還有民調，如果是在誤差範圍外的領先，那大家就說集中選票，支持那個第二名，這才是比較符合選舉邏輯的選法，不可能10月叫人家不登記，去當你副手，怎麼可能」。