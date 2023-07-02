國民黨總統參選人侯友宜1日與前高雄市長韓國瑜首度同台造勢，鏡頭捕捉到侯友宜趁韓國瑜致詞時，悄悄移動了韓的座位靠向自己，試圖拉近兩人距離，被外界戲稱「侯有移」引發討論。新黨台北市議員侯漢廷今(2日)在《新聞大白話》節目表示，過去外界認為侯落了韓面子幾次，未來就要展現超過4次以上的誠意。侯團隊應該要多講侯提攜後進的小故事，此外凱道遊行也要參加，博得柯支持者的不討厭，投票才有機會轉向。

侯漢廷表示，站在團結的立場，當然就是韓國瑜挺侯友宜、一級棒！其他什麼都不要說。但有不少韓國瑜支持者，對侯友宜還是有某種程度的心結，就是侯本人的吸引力還不夠。假設韓國瑜全力挺侯友宜，但侯本身的魅力、政策、論述，有沒有辦法吸收到更多的支持者？這才是關鍵。

「站在對侯友宜有助益的角度，我認為還是應該要給一些建言。」侯漢廷指出，這次是韓國瑜北上見侯，相較於之前郭是南下見韓，當然程度上就有落差。而侯友宜不管在現場講話，或後來發臉書，都只有說要反省跟檢討，「多講兩句道歉跟對不起，難道會死嗎？」當然是很好，但感覺不太夠，如果現場說：過去如果大家覺得我對韓國瑜市長選舉不夠盡心力的，我要向韓國瑜市長道歉！就算想要再罵你，也都比較困難了。

侯漢廷虧說，他之所以沒有說出口，「可能是比較憨慢，比較古意（諧音勾椅），就是勾椅子的勾椅，比較『勾椅郎』啦！」按照媒體整理的時序表，侯友宜過去好像落下了韓國瑜的面子4次，那你未來要去支持韓，或向韓表達歉意，應該也要有超過4次以上！才能展現自己更有誠意。

「具體還是給侯團隊兩大建議。」侯漢廷強調，能不能多講一些幫助後進，或幫助韓國瑜、幫助國民黨人，有哪些感人的小故事？像韓國瑜就有很多這種故事，提攜後進、對政治晚輩很有照顧。侯友宜在新北市做這麼多年，不可能沒有提攜政壇後進的故事吧？過去的故事應該要講。

侯漢廷直言，第二個就是7月16日凱道，侯友宜應該去！明明知道現場大多數不是你的支持者，更多可能都是柯文哲的支持者，但更應該要去。怎麼樣精煉好自己整套完整的演說稿論述，是在逆風的狀態下，還能夠博得大家，不要說喜愛，只要博得大家的不討厭，就已經成功了！為什麼？因為三腳督的狀態下，只要大家不討厭你，未來就有棄保的可能。一旦你變成第二名，台下的人就有機會轉而投票給你。