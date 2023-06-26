民進黨主席暨總統參選人賴清德25日出席「新北市信賴台灣之友會暨旅北鄉親後援會成立大會」時表示，新北市是台灣最大的縣市，只要能獲得新北鄉親支持和栽培，自己與立委一定就能高票當選，「只要新北贏，我們就可以贏得這場大選！」而最近有一份最新的民調指出，對於賴清德這句話，有82％的民眾認為「不可能」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》26日對於「賴清德說，『只要新北市贏，我們就可以贏』！你覺得賴清德有可能贏新北嗎？」進行了網路民調，截至26日22時，已有2萬人進行投票，有18％的民眾認為「有可能」、有82％的民眾認為「不可能」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我們只想安居樂業，過個好日子。希望執政者以民為本，照顧老百姓的生活」、「給賴清德一句致理名言：夢裡什麼都有」、「下架民進黨，是人民的心聲」、「新北市民才不要再過苦日子，我們要下架民進黨」、「民進黨不倒，台灣不會好」、「他去每個地方都會這樣講」。