2024總統大選最新民調，《TVBS民調中心》18日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。對此，前立委沈富雄19日就表示，「侯友宜的對手就是現在的第二，就是賴清德，若你打賴清德打得好，第三名裡面的支持者就會回來」，引發討論。

沈富雄19日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在重點在第二名，從今天起到明年1月13日的投票，侯友宜的對手就是現在的第二，就是賴清德，最後在前兩名裡頭，一定有賴清德，而且你打賴清德打得好，第三名裡面的支持者就會回來」，沈富雄更提到，「侯友宜要努力，要打賴清德打得轟轟烈烈，不要讓大家看不起」。

沈富雄更說，「國民黨裡頭有一個相當聰明的蔡正元，他講說『看到高虹安現象開始浮上檯面，國民黨不能不小心』，現在大家討厭民進黨，就連帶討厭賴清德，就這點來看，現在的選戰大局有一點新竹市高虹安模式的雛形，差別在那是發生在最後一個月，但現在還有七個月」。

沈富雄認為，「七個月爬回去比較不容易，這非小心不可，高虹安現象是有可能的」，沈富雄最後也建議，侯友宜變老三要回來，其他人給的建議一定非常多，「現在不能聽太多人意見，應該要開始覺得說『怎麼會這樣？』，要開始檢討自己哪裡不好，現在侯友宜的問題是，其實很多人是不錯的，出來的話馬上幫你很大的忙，但這些人很猶豫，因為他不曉得你願不願意接受他們的幫忙，他們會擔心如果過度熱心，會碰得一鼻子灰」。