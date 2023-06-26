近期各家媒體相繼公布民調，國民黨2024總統參選人侯友宜在三腳督的情況中呈現劣勢。對此，前立委沈富雄今（26）日在《今天誰來沛》說到，對於自己過去的想法，「我真的是錯了」，侯友宜並不是老虎，是水牛默默耕耘，未來還有反轉的機會。

沈富雄今晚在《POP大國民》直言，如果要背著良心，繼續維持以前的講法，「我做不來」，今天講的比較接近目前狀況，「我也很挫折，對我來講也是難堪的，我承認我原先講柯文哲不會上到20％以上，侯友宜徵召以後會很快地上去，這完全不如我的預期，剛好相反」。

沈富雄分析，賴清德並沒有進步，還有一點點退步，支持度很少超過40％，但現在要把賴清德拉到不當選，並不容易。且柯文哲贏侯友宜這麼多，侯友宜變成第3名，第3名真的太危險了。

被問到水牛默默耕耘，到最後那畝田是他的嗎？「水牛在台灣的命是很辛苦的！」沈富雄回答。

前立委沈富雄。（資料照片）

「很難選、很難選」，沈富雄解釋，需要下猛藥，但還不至於給他白虎湯，沒有非白虎湯不可。現在大家給的建議很多，「我是輕估了國民黨裡面的恩怨情仇跟矛盾，所以去建議誰來操盤，這是我不識時務，太天真了！」