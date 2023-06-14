台積電正在日本熊本菊陽町蓋晶圓廠，預計2024年量產，董事長劉德音更透露評估在熊本設第二座廠。但有外媒稱台積電熊本廠附近車流壅塞，工程師每天上班塞在路上，更有日媒示警，熊本縣地區多為農作土地，因日本法規難以轉移其他用途，「土地」成為熊本想打造晶片重鎮的一大障礙。

根據日經新聞報導，台積電位在熊本的首座晶圓廠，吸引許多供應商準備進駐周邊核心地帶，像是索尼集團將在當地蓋大規模的影像感應器工廠。

台積電董事長劉德音日前在股東大會後向記者透露，規劃在日本設立第二座工廠，熊本將是首選。報導提到，日本政治人物都希望台積電加碼投資，想重振九州的「矽島」封號。

報導指出，台積電若在熊本擴張版圖，將吸引更多半導體供應鏈業者進駐，但取得土地並非易事，因為日本法律限制「都市化管制地區」土地的發展，一般禁止農業用地改變用途，而熊本市是日本主要的糧食產地，九州大部分土地和熊本附近地區都屬優質農地，很難將這些土地另作他用。

除了土地取得不易，台積電熊本廠更面臨交通壅塞問題。根據美國財經媒體報導，該廠區周邊是沒有號誌的棋盤式道路，過去主要是輕型卡車讓農民運輸設備和農產品，隨著台積電建廠，許多施工的重型車輛湧入，前往該晶片廠區的通勤時間延長至90分鐘甚至更久。報導示警當地交通太糟糕，可能給日本的晶片雄心壯志扯後腿。