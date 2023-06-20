台股大盤13日重返萬七，創下14個月以來新高，投資人關注接下來是否有機會挑戰萬八，甚至是歷史新高的18619點。專家分析指出，目前有兩大考驗，包括能否闖過17500點最大套牢區，且是否有明顯資金帶動大盤往上衝。

疫情期間台股市場相當火熱，在去年1月5日創下歷史新高的18619點，然而受到美國聯準會採取激烈升息行動、高通膨反轉消費市場及企業前景不佳等因素影響，出現劇烈崩跌，下跌萬二，全年下跌4081點，每位股民平均虧損百萬。

不過今年以來台股受到人工智慧、旅遊解封、電動車、晶片業景氣觸底等話題帶動下，大盤一路往上衝刺，成功收復萬七。對於向上攻堅的機會，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析指出，三級警戒時期台股曾漲至萬七，當時是航運股表現最好的時候，但後來很多人被套牢，2021年12月與去年1月，台股從萬七攻上萬八、當時成交量也是五千億，這段時間，很多人被套在電子股。

林啟超認為，台股若要攻上萬八，需要先穿過穿過17500點最大「套牢區」，且有明確資金動能進來，才有機會闖關成功，因此下半年台股又會變成一個比較巨大的震盪格局。

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為台積電股價走勢將是關鍵，上方也有很多「大學長」等著解套，「回去看那區都是GG好嗎」、「GG套牢的壓力而已吧」、「一堆破前高，指數沒上去就是GG還沒醒」、「GG沒破600就不用想萬八了啦。」