高房價已是全球化議題，不少先進國家決定補助民眾買房，新加坡補助新台幣400多萬、英國最高補助800萬，美國加州甚至提供「全民夢想計畫」最高補助房價2成，等於直接發放頭期款，對比，台灣最高僅有3萬的補助，專家坦言，難怪首購族只能眼神死，望房興嘆。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，近期內政部推出「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」只補貼利息，且補助上限僅有3萬，若與其他國家比較，完全追不上別人的車尾燈。

何世昌也質疑，房地合一稅宣稱為了實現居住正義而課徵，稅收滿滿也分毫未幫助到首購族，真的合乎居住正義？何世昌翻開全球針對首購族的補助進行比較，其中日韓雖有購屋補助方案，但資格不限首購族，因此不討論。

若扣除日韓，亞洲比較大方的是新加坡，首購族能享有多項補貼方案，包括公積金購屋津貼、額外安居津貼及近居購屋津貼，補助上限總額為19萬新幣，折合新台幣約435萬，新加坡政府則透過額外印花稅擴增財源。

英國則是讓符合資格的首購族可以跟政府合作的建商買房，獲得30至50%的折扣，補貼金額上限最高超過800萬。

最值得關注的是美國加州的補助方案，何世昌提到，只要在該州買房、且年收入低於中位數以下的首購家庭，可以獲得成交總價的20％補助金，等於加州政府幫忙出二成頭期款，但若之後出售房屋有獲利，需依補助款比例繳納分潤給加州政府。

除了加州之外，荷蘭與加拿大也有類似做法，何世昌強調，台灣處在高房價環境，首購族多為青壯族群，首購並無炒房性質，不妨給予補助、協助成家，政府也可考慮居住政策配合催生方案，降低孕兒家庭的居住負擔以拯救生育率。