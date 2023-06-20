太陽光電不斷蔓生！為達到2025年太陽光電20GW目標，近日傳出農委會要指定「低地力區」，經濟部要劃設綠能發展區，引發多名學者擔憂，有學者指出，若依國發會規劃的2050年太陽光電40GW至80GW才能達成淨零路徑，若以現行專區內僅約1／4能開發成案，預估綠能發展區恐要劃設台北市與新北市合計的面積。

為提高太陽光電發電量佔比，未來2025年至2050年間需再增加2至6萬公頃土地。政府從2015年便陸續修法，以不同名目劃設專區，放寬土地使用管制，將農地釋出供光電使用，近期更傳出要劃設綠能發展區，專家學者便發起「能源公正轉型聲明連署行動」，呼籲「建立明確的綠能發展區位劃設原則與總量管理」、「以科學證據為本，計畫引導綠能發展區劃設」、「訂定光電案場設計與營運管理規範」及「落實既有光電案場之社會與環境責任及資訊揭露」。

成功大學都市計劃學系副教授黃偉茹表示，農委會稱要指定低地區供經濟部劃設綠能發展區，其中大城還是優先區，但低地力標準是什麼？經過什麼程序劃設？應該具體說明清楚，而不是給一張空白支票。

黃偉茹說，更令人憂慮的依國發會規劃，2050年光電要達40至80GW，推估需要2萬至6萬，屆時可能全台綠能發展區面積要新北市及台北市合計的土地面積。

「到底需要多少土地發展光電？」，成功大學都市計劃學系教授趙子元說，如甚至有部分國家甚至排除農地設置光電，我國雖然有上位規劃，但縣市政府國土計畫規劃光電僅有4000多公頃，國土計畫應從全國層級，與能源部門計畫搭配，確立區位配置及發展型態原則，並落實到縣市國土計畫進行選址篩選。

政治大學地政學系副教授戴秀雄認為，再生能源要否為政策環評？案場需要環評嗎？現行僅有漁電共生太陽能發生場需要環社檢核，但卻沒有任何法令依據，且難以後續監督，僅靠行政契約約束。

成功大學生命科學系教授李亞夫指出，國內缺乏光電對生態的影響的長期評估與監測，而無法清晰論證兩者關連，目前農電共生等政策忽略農村生態系與田野高度連結，形成共同體系，當架設光電板而大面積改變地貌，可能都會對生物多樣性或生態環境的衝擊。