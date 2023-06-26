精強正加速與異業夥伴展開策略聯盟，針對邊緣運算市場，以打集體戰的策略模式，提供有效解決方案，改變過去純主機板與電腦硬體系統銷售模式，跨入解決方案層級提高業務能力，此次COMPUTEX也展出和宇瞻(8271)科技合作開發的AOI光學檢測、主動式防災系統，及與自動化大廠廣運(6125)合作開發AMR智慧物流解決方案。

精強表示，過去熱成像技術多用於航太及軍工等利基產業，隨COVID-19疫情爆發，以及CMOS熱感測晶片技術成熟而普及，具備低耗電高傳輸特性，讓CMOS遠距熱影像感應技術跨入商業與工業場域，提供更具成本競爭力與商業規模化的熱感應解決方案。目前越來越多商業和工業領域使用熱成像技術，除近兩年各大公共場合擺放的防疫用紅外熱成像機，熱成像模組還可以場域人數及溫度監控、工廠設備預防維護工作、加熱控制及家電溫控器等，在車載及醫療領域也有廣泛應用。

精強科技2022年成立，在2023年首度參加台北國際電腦展，與母公司精英電腦(2331)合作以「永續發展」為主軸，展示智能零售、多媒體娛樂遊戲、智能工廠自動化及電動車充電4大解決方案，展場中亦首度展示出一款遠距熱成像感測儀，運用新創夥伴高效能CMOS熱感應模組，結合精強本身LIVA迷你電腦運算力及熱成像顯示模組，鎖定工業與商業物聯網應用機會。