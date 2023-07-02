光芒季初追平史上開季連勝紀錄，現在全大聯盟最佳戰績卻岌岌可危，且他們的王牌投手麥克拉納漢（Shane McClanahan）還因為背闊肌緊繃，被列入15天的傷兵名單，確定無法在12日的明星賽上登板。

1日客場對決水手，麥克拉納漢先發登板只投了3局，無法展現壓制力，挨了5安掉4分，而且只送出1張老K。麥克拉納漢該場前的最後一次先發，同樣也是背部出現緊繃提前退場，光芒為了保險起見，決定將麥克拉納漢擺進傷兵，詳查身體狀況。

麥克拉納漢也對自身狀況感到擔憂，「我的手臂感覺非常好，能夠投出99英哩，但顯然有些事情並非百分之百正確，我們必須做出應對並解決這個問題。」26歲的麥克拉納漢本季拿下全大聯盟最多的11勝、2.53防禦率排在第4，96局中送出101次三振。

光芒從3A調上畢克斯（Jalen Beeks）填補麥克拉納漢這段期間的缺陣，本季25場出賽中有7次先發，拿下2勝3負、防禦率5.82。不過另一國聯強權勇士掀起「6月瘋」，單月狂拿21勝，目前更是處在7連勝狀態，與光芒的勝差僅剩2場，勇士有望奪下大聯盟最佳戰績的頭銜。