雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館維護蝙蝠生態，研發10餘種蝙蝠屋，近日登革熱延燒，食蟲性蝙蝠每天能吃掉近千隻昆蟲，包括病媒蚊，民眾可在住家附近裝設蝙蝠屋吸引蝙蝠進駐，讓蝙蝠「打工換宿」消滅病媒蚊，藉此減少感染登革熱機率，不過這屬於輔助防疫，主要還是要落實居家環境巡檢，才能有效清除病媒蚊孳生源。

本土登革熱持續延燒，雲林縣6月30日出現2例確診案，民眾紛紛加強住家環境清掃，各鄉鎮市公所也進行環境消毒工作，黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉2日表示，利用生物防治減少病媒蚊，也是防範登革熱的方法之一，蝙蝠是自然界的除蟲害高手，可考慮裝設蝙蝠屋請蝙蝠來幫忙吃掉病媒蚊。

張恒嘉說，絕大多數蝙蝠不會築巢，蝙蝠屋於是成為棲所補償、環境教育、生態監測與公民科學參與的好工具、好教材。他與水林鄉蘇秦社區發展協會合作，設計的4隔間可掀門款蝙蝠屋，目前至少有13種蝙蝠曾入住，為亞洲最多種蝙蝠入住的人造棲所；雙層款蝙蝠屋至少有7種蝙蝠入住。

張恒嘉提到，以往蝙蝠屋在生活上的應用，主要是結合生態耕種，與農民合作在農田周邊設置蝙蝠屋，進行「蝙蝠除蟲施肥法」農業，面對今年登革熱來勢洶洶，民眾可考慮在住家周邊裝設蝙蝠屋，這種生態防治方法不會有噴藥消毒的汙染疑慮，且能促進人與其他生物的生態共融，在國外相當受歡迎。

張恒嘉指出，民眾若需要蝙蝠屋，可到蝙蝠館洽詢，本月21日蝙蝠館也會舉辦蝙蝠屋DIY活動。蝙蝠屋主要以再生林杉木為材料，比較不會犧牲生態系統，可保持森林生態的永續發展。