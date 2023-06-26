去年10月游錫堃邀請日華議員懇談會成員一起至宜蘭眺望與那國島，可惜天公不做美，沒能看見與那國島。（吳佩蓉攝）

今（26日）立法院長游錫堃（右1）與宜蘭縣政府開協調會。（吳佩蓉攝）

金面大觀北宜公路 56.8K作為眺望景觀平台點之一。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為促進台灣與日本兩國觀光旅遊發展，立法院長游錫堃多次主持「眺望日本國土與那國島之地點設置」討論，初步共識以台9丁線9.9K烏岩角、11.4K望那之丘，及金面大觀北宜公路 56.8K作為眺望景觀平台點。今（26日）游錫堃與宜蘭縣政府開協調會。縣長林姿妙說，中央地方團結合作，讓宜蘭縣蓬勃發展，必定全力以赴。

日本最西端島嶼與那國島，距離宜蘭縣蘇澳鎮烏石鼻東部外海僅110公里，天氣晴朗時，肉眼可從舊蘇花公路看到與那國島島影；去年8月，愛好軍事攝影民眾李忠衛於台9丁線拍到與那國島，讓他直呼不可思議；同年10月游錫堃邀請日華議員懇談會成員一起至宜蘭眺望與那國島，可惜天公不做美，沒能看見與那國島。

宜蘭是台灣跟與那國島距離最短的地點，如果將此特點加以突顯，有助於觀光旅遊發展，遂今日游錫堃邀請立法委員陳琬惠、縣議員陳俊宇、楊弘旻、林聰池、公路總局、觀光局、羅東林管處、宜蘭縣政府、鄉鎮公所等單位，協調最後階段增設設施細部事項，並做4點結論。

首先由公總局四工處規畫的三處作為觀景點，分別為台9丁線 9.9K 烏岩角、11.4K望那之丘，及北宜公路 56.8K金面大觀景觀平台；其蘇花公路兩處為公路總局所轄，觀景平台、安全、綠美化由公路總局負責，預計10月可完成，眺望設備由權責單位縣府提出計畫向觀光局申請補助。

另，金面大觀亦為石牌公園，屬縣界公園，由縣府負責，若土地不夠用，可向觀光局提出計畫申請以完善設備。至於蘇花公路11.4K命名，游錫堃尊重公路總局權責機關規畫，他說目前叫「望那之丘」應該很不錯，「眺望與那國島的地方」也容易讓日本人了解。

林姿妙表示，感謝院長時時想到宜蘭縣的觀光發展產業，希望藉由瞭望台的設置讓宜蘭躍入國際舞台、發揚光大，中央地方團結合作，讓宜蘭蓬勃發展、帶動地方經濟，縣府必定全力以赴，一起拚出好生活。