電子權值股漲跌互見，台積電(2330)開跌4元或0.6%，報579元最低開場，隨後平盤上下震盪，盤中一度翻紅最高達585元、上漲2元；聯電(2303)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)同樣震盪忐忑。首日除息的聯發科(2454)開盤小跌1元，隨後買氣湧入，股價翻紅，早盤高點至725元，但空方壓境，盤中一路走疲，翻黑回測700元。

觀光持續強勢，成交比重走揚，與造紙、電機均上漲1%以上，金融、航運、鋼鐵則走疲小黑。電子、半導體、汽車則遜於大盤，玻陶大跌近3%，電腦周邊、通網亦跌近1%。成交比重，電子、半導體略升，電腦周邊則下降。

貨櫃三雄陽明(2609)平盤震盪，長榮(2603)、萬海(2615)則走揚，而兩年一度的巴黎國際航空太空展本周登場，雖然航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)雙雙下跌約1.5%，但推動軍工航太股表現強勢，事欣科(4916)攻上漲停44.85元，股價創下近7年來新高；航空疲弱，然觀光持續緩步走升，其中華園(2702)、六福(2705)、夏都(2722)齊力衝上漲停。

本周交易日較少，法人表示，連假前觀望氣息轉濃，應提防漲多股獲利了結壓力，投資人可加碼輪動轉強綠能、軍工政策加持、AI趨勢受惠股；減碼則為股價高檔長黑、法人賣超股。