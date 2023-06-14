台南即將進入芒果季，西拉雅風管處行銷在地芒果特產。（張毓翎攝）

「2023西拉雅夏日好Chill」15日開跑，以二寮曙光雲海、關子嶺夏日山車祭等活動，鼓勵遊客來西拉雅遊玩，並攜手業者推出期間優惠與集點活動，民眾至指定商家消費滿200元即可獲得1點，集滿6點就可兌換抽獎券，抽Gogoro電動機車。

此次西拉雅國家風景區管理處合作轄區超過50家店家，於6月15日至10月14日活動期間，只要至合作店家消費每滿200元即可獲得1點，集滿6點就可兌換抽獎券一張，8月15日及10月15日將分別抽出一輛Gogoro電動機車，消費金額愈多獲獎機會愈高。

活動期間，第1場是7月2日的「二寮曙光雲海」，西拉雅風管處在二寮觀日平台安排瑜珈體驗，也邀請在地口埤實驗小學的小朋友及部落長老現場带來音樂演出搭配雲海美景；活動當天若完成神祕任務，更可直接獲得「消費集點抽大獎」活動點數6點，立馬獲得1次抽獎機會，讓參加的民眾在迎接之餘，也能一起抽大獎。

第2場「關子嶺夏日山車祭」自7月22日起至8月13日，每周六、日在大成殿前廣場都有市集及街頭藝人演出，首日由「西拉雅盃－關仔嶺之戀音樂賽」率先登場，以流傳已久的「關仔嶺之戀」，邀請民眾透過歌曲的傅達，演奏或演唱出大家對於關子嶺印象，每組前三名可分別獲得獎金1萬元、8000元、5000元，今起開放線上報名。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能說，今年「西拉雅夏日好Chill」活動，包含二寮曙光雲海、關子嶺夏日山車祭、關仔嶺之戀音樂賽，周邊民宿業者也配合推出相關住宿優惠；除此之外還串聯逾50家店家，推出集點抽電動機車的活動，吸引民眾來參與，認識西拉雅的獨特魅力。

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